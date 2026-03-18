CAI, espacio central de saberes y tradición en Cumbre Tajín

marzo 17, 2026

Xalapa, Ver., martes 17 de marzo de 2026.- El Centro de las Artes Indígenas (CAI), Xtaxkgakget Makgkaxtlawana, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, será uno de los principales espacios de Cumbre Tajín, Tapaxawan: alegría que une culturas. Del 20 al 22 de marzo abrirá sus 16 casas-escuela para compartir la riqueza cultural, espiritual y comunitaria del pueblo totonaca.

En este espacio vivo, la experiencia cultural se construye a partir de saberes transmitidos de generación en generación. El Kantiyán, Casa Grande de la Sabiduría, es el corazón del Centro, donde el Consejo de Abuelas y Abuelos guía ceremonias, bendiciones y reflexiones que dan sentido a la vida comunitaria.

Alrededor de este núcleo, las casas-escuela permiten a las y los visitantes adentrarse en prácticas que dan identidad al pueblo totonaca: el Mundo del Algodón, donde se preserva el arte del hilado y el telar; la Casa de Alfarería, que resguarda el conocimiento del barro; y la Casa de la Cocina Tradicional, donde el alimento se concibe como vínculo entre cuerpo, comunidad y espiritualidad.

El recorrido se complementa con espacios dedicados a la lengua y la memoria, como la Casa de la Palabra Florida, así como a la expresión artística en la Casa de Pintura y la Casa del Arte de la Representación. También destacan la Casa de la Música, la Casa de Danzas Tradicionales y la Casa del Corazón de la Madera, donde el arte se vive como práctica comunitaria.

Asimismo, el CAI incorpora espacios orientados a la preservación y difusión cultural, como la Casa de Medios de Comunicación, la Escuela de Museología Indígena y la Casa de Turismo Comunitario, que contribuyen a documentar y proyectar la cultura totonaca hacia nuevas generaciones.

La programación incluye talleres, presentaciones escénicas como Los siete dioses abuelos, medicina tradicional, actividades en torno a la milpa y recorridos comunitarios, ofreciendo una experiencia integral que conecta arte, naturaleza y espiritualidad.