Cumbre Tajín reunirá a más de 500 danzantes y músicos del Totonacapan

marzo 16, 2026

La Secretaría de Cultura de Veracruz invitó al público a disfrutar de la música y la danza tradicional de la sierra del Totonacapan durante la Cumbre Tajín 2026 Tapaxawan: alegría que une culturas, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en el Parque Temático Takilhsukut, en Papantla.

⇒ Más de 500 integrantes de la Comunidad de Danzantes y Músicos Tradicionales del Totonacapan participarán en el festival, con la presencia de aproximadamente 30 agrupaciones provenientes de distintos municipios de la región, quienes representarán las tradiciones transmitidas de generación en generación.

De acuerdo con la coordinación de la Comunidad de Danzantes y Músicos Tradicionales del Totonacapan, las danzas tradicionales constituyen el corazón del festival, al expresar la cosmovisión y la espiritualidad de los pueblos originarios a través del movimiento, la música y la tradición comunitaria.

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Como parte de las actividades iniciales de la Cumbre Tajín, en la Plaza del Danzante se realizará la ceremonia de bienvenida y agradecimiento a la Madre Tierra mediante la danza de las abuelas, conocida como Xalatsú, que simboliza el respeto a la naturaleza y a los bienes recibidos.

⇒ La participación de las y los danzantes reafirma el carácter comunitario de Cumbre Tajín y su compromiso con la preservación del patrimonio cultural vivo, la memoria colectiva y la identidad de los pueblos originarios de Veracruz.