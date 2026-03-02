Cumbre Tajín del 20 al 22 de marzo, más de 39 espacios culturales

marzo 2, 2026

*Evento totalmente gratuito

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Todo se encuentra listo para la edición 2026 de la Cumbre Tajin, con la presentación de Yuridia, Lila Downs, Original Banda El Limón y Grupo Cañaveral, informó la titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xochitl Molina.

El parque Takilsukut abrirá sus puertas del 20 al 22 de marzo con 39 espacios culturales, entre ellos el Nicho de la Música, Las Mujeres de Humo, Nicho del Volador y el Nicho de la Purificación.

«Estamos en la ruta correcta, es un excelente escaparate de la cultura social».

Son más de 2 mil participaciones durante tres días de actividades totalmente gratuitas y para toda la familia.