Reconoce Congreso el esfuerzo y dedicación de las madres trabajadoras

mayo 6, 2026

• El diputado Esteban Bautista Hernández destaca compromiso de las mujeres que son madres y a la vez cumplen con profesionalismo y responsabilidad sus actividades laborales.

Xalapa, Ver., 06 de mayo de 2026.- Con motivo del Día de las Madres, el Congreso del Estado de Veracruz y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL) realizaron un convivio con las mujeres que son mamás y laboran en este Congreso. Con un reconocimiento a su entrega, dedicación y esfuerzo diarios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, les expresó su felicitación.

En la explanada del Palacio Legislativo y con la presencia de las diputadas Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva, Victoria Gutiérrez Pérez y Miriam García Guzmán, y de los secretarios generales, del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, y del SUTSPL, José de Jesús Rodríguez Hernández, el legislador dijo que la presencia de las madres trabajadoras no solo fortalece el funcionamiento de esta Soberanía, sino que refleja la entrega continua más allá de la responsabilidad laboral.

Destacó el compromiso permanente que implica ser madre y a la vez cumplir su trabajo con profesionalismo y vocación de servicio. “Sé que no es sencillo equilibrar ambas tareas, pero ustedes lo hacen con una entereza que merece todo nuestro respeto”, dijo.

También manifestó que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, sabe que mucho de ese trabajo se sostiene en la capacidad, sensibilidad, humanidad y constancia de las madres que “son ejemplo de lucha y amor por lo que hacen”.

A su vez, la diputada Naomi Edith Gómez Santos felicitó a las mamás trabajadoras y subrayó que quienes integran la LXVII Legislatura saben reconocer el esfuerzo y valoran todas las labores que ellas desarrollan y concretan para mantener un servicio digno en favor del pueblo de Veracruz.

Asistieron a este evento secretarios, directores, coordinadores y jefes de área.