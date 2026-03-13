Cumbre Tajín, encuentro con la identidad y la herencia de los pueblos originarios

marzo 12, 2026

Xalapa, Ver., jueves 12 de marzo de 2026.- Del 20 al 22 de marzo, Cumbre Tajín 2026, Tapaxawan: alegría que une culturas, ofrecerá una profunda inmersión en la cosmovisión, las tradiciones y la riqueza espiritual del pueblo totonaca, consolidándose como uno de los festivales culturales más importantes del mundo.

El Parque Temático Takilhsukut albergará a pueblos originarios de Veracruz y de todo México, y será el espacio donde convergen tres Patrimonios de la Humanidad, dando forma a una experiencia cultural única.

Las y los visitantes podrán participar en sanaciones, curaciones holísticas, terapias tradicionales, talleres, actividades inmersivas, proyecciones de cine, dinámicas lúdicas, juegos y muestras gastronómicas. También encontrarán stands de Pueblos Mágicos y una amplia muestra de la riqueza cultural que fortalece a distintos municipios.

Como cada año, la ceremonia ritual de los Voladores de Papantla continuará maravillando a las y los espectadores. Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, representa uno de los legados vivos más importantes del pueblo totonaco; combina música, danza y cosmovisión con un profundo sentido espiritual, simbolizando el equilibrio con la naturaleza y la petición de fertilidad y bienestar comunitario.

Cumbre Tajín será, una vez más, una celebración del patrimonio vivo y una invitación a conocer de cerca la grandeza, la espiritualidad y la vigencia de los pueblos originarios, reafirmando que Veracruz es un territorio donde convergen tradición, arte e identidad.

Conoce más información sobre este festival a través de las redes sociales @CumbreTajinOficial. Sigue también la cuenta de @SECVERoficial para descubrir todas las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.