Congreso de Veracruz designa Concejo Municipal de Tamiahua tras anulación de la elección

diciembre 31, 2025

Xalapa, Ver.– En sesión virtual, las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz designaron al Concejo Municipal de Tamiahua, el cual ejercerá funciones del 1 de enero al 31 de mayo de 2026, tras la anulación de la elección municipal por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La designación del Concejo responde al fallo emitido por la Sala Superior del TEPJF, que determinó la nulidad de la elección municipal de Tamiahua, celebrada el pasado 1 de junio, al acreditarse el rebase de topes de gastos de campaña por parte de la candidata ganadora, Citlalli Medellín Careaga, quien este mismo miércoles rindió protesta como diputada suplente del distrito de Tuxpan.

Durante la sesión extraordinaria, el Pleno aprobó el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mediante el cual se designó a Luis Fernando Cagnant Ramírez como concejal presidente; a Xóchitl Abril Vidales del Río como concejala síndica; y a Jorge Isaac Lara Valenzuela, Analí Aran Alarcón, Roberto Carlos Rosas Cruz y Citlali Mendoza Casanova como concejales Primero, Segunda, Tercero y Cuarta, respectivamente.

Como suplentes, fueron designados Xavier Benavides Díaz, Yamileth Dariana Amador Azuara, Armando Melo Lira, Yaneth Delgado Ochoa, Brayan Alejandro Ferral Blanco y Veda Montserrat Theurel Ojeda.

Se precisó que las atribuciones del concejal presidente serán las mismas que la normatividad vigente confiere a un presidente municipal; las de la concejala síndica, las correspondientes a la sindicatura; y las de los concejales, las establecidas para las y los regidores.

El Congreso de Veracruz tendrá que lanzar una convocatoria para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) organice una elección extraordinaria para el municipio de Tamiahua.

TEPJF anuló la elección por rebase de tope de campaña

La nulidad de la elección fue determinada por la Sala Superior del TEPJF al resolver los expedientes 518, 522 y 523 del 2025, en los que se concluyó que las irregularidades cometidas por la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Citlalli Medellín Careaga, sí influyeron de manera determinante en el resultado electoral.

La también diputada suplente por el distrito de Tuxpan había obtenido 4 mil 340 votos, mientras que el candidato del Partido del Trabajo, Jorge Antonio Lara Cruz, logró 2 mil 554 votos, una diferencia superior al 16 por ciento.

No obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que Medellín Careaga rebasó el tope de gastos de campaña en 108 mil 325 pesos, lo que representa un 63.73 por ciento por encima del monto autorizado, motivo por el cual fue sancionada.

Aunque el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) había validado la elección al considerar que la diferencia de votos hacía irrelevante el rebase, la Sala Superior del TEPJF resolvió lo contrario, al concluir que la infracción afectó de manera sustancial la equidad en la contienda.

Los magistrados federales determinaron que el rebase no fue marginal ni aislado, sino que permitió una mayor difusión de propaganda, presencia territorial y posicionamiento político, lo que resultó determinante para el triunfo de la candidata del Partido Verde.

Con esta resolución, el municipio de Tamiahua será gobernado de manera provisional por un Concejo Municipal, en tanto se organiza y celebra una elección extraordinaria.