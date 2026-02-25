Congreso de Veracruz dispensa a Barbara Galindo para asuma la Contraloría; es de Tamaulipas

febrero 25, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz aprobó por obvia y urgente resolución la solicitud enviada por la gobernadora Rocío Nahle García para conceder dispensa de ley a Bárbara Galindo Ramos, a fin de que pueda asumir la titularidad de la Contraloría General del Estado.

La petición fue presentada mediante el oficio NGNR/GOBVER-33/2026, fechado el 23 de febrero de 2026, en el que la titular del Ejecutivo solicitó exceptuar a la funcionaria del requisito establecido en el párrafo tercero del artículo 50 de la Constitución Política local, que exige ser veracruzano para ocupar la titularidad de una dependencia estatal.

La solicitud fue discutida y votada directamente por la Diputación Permanente bajo el procedimiento de obvia y urgente resolución, por lo que no fue turnada a comisiones.

Con la aprobación de la dispensa, Bárbara Galindo Ramos, originaria del estado de Tamaulipas, queda en posibilidad de ser designada formalmente como titular de la Contraloría General del Estado, dependencia encargada de la vigilancia y control interno del ejercicio de los recursos públicos en la administración estatal.

De acuerdo con la legislación local, se considera veracruzana a la persona que acredita al menos cinco años de residencia en el estado; sin embargo, la nueva contralora general no cumple con ese requisito, por lo que la titular del Ejecutivo estatal solicitó la autorización del Congreso para que pueda ocupar el cargo.

Galindo Ramos se suma a la lista de funcionarios del gobierno estatal que no son originarios de Veracruz. Es el caso de la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, quien sí cumple con los años de residencia requeridos.

En situación similar se encuentra el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, originario de Hidalgo, quien también cumple con el requisito de vecindad mayor a cinco años.

Otros integrantes del gabinete nacidos fuera de la entidad son Leonardo Cornejo Serrano, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, originario de Guanajuato, y Miguel Ángel Santiago Reyes Hernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, oriundo de Puebla.