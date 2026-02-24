Habitantes de Jilotepec piden al Congreso intervenir por obras inconclusas

febrero 24, 2026

Isabel Ortega/Jilotepec, Ver.– Habitantes del municipio de Jilotepec solicitaron la intervención del Congreso local ante presuntas irregularidades en obras públicas ejecutadas durante la pasada administración municipal.

Entre los señalamientos destaca la obra de la calle 2 de Abril, la cual —aseguran— fue reportada oficialmente como concluida y registrada como ejecutada; sin embargo, vecinos afirman que permanece inconclusa.

Los ciudadanos señalaron que existen varias obras en condiciones similares, por lo que pidieron que se investigue el destino de los recursos públicos asignados y se determinen responsabilidades contra el exalcalde y exfuncionarios municipales.

Asimismo, demandaron que el exservidor público devuelva el recurso presuntamente utilizado en obras que no fueron terminadas, al considerar que existe un posible daño al erario municipal.

Los inconformes indicaron que buscarán que el caso sea revisado por el Congreso del Estado y las instancias fiscalizadoras, con el fin de que se garantice la correcta aplicación de los recursos públicos y la conclusión de las obras pendientes.