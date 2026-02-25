Ana María Autrán Gómez recibirá el Premio Estatal a la Mujer 2026

febrero 25, 2026

Xalapa, Ver.- La Comisión Especial del Premio Estatal a la Mujer 2026 emitió el dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual propone otorgar la Medalla del Premio Estatal a la Mujer 2026 a la uróloga oncóloga Ana María Autrán Gómez, en reconocimiento a su trayectoria médica, académica y social en favor de pacientes con cáncer urológico.

El dictamen, emitido con base en la Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, destaca que la especialista es fundadora del Instituto de Uro Oncología Latinoamericano (Urolatam), creado en noviembre de 2022 en la ciudad de Veracruz, organismo enfocado en la asistencia, formación, educación e investigación dirigida a profesionales de la salud, pacientes y familiares en materia de cáncer de próstata, testicular, renal, de pene y vesical.

De acuerdo con el documento, entre 2022 y 2025 la especialista ha brindado atención gratuita multidisciplinaria a aproximadamente 3 mil pacientes, incluyendo personas de poblaciones LGBTTTIQAP en el municipio de Alvarado.

Asimismo, se resalta que Autrán Gómez es integrante de la Confederación Americana de Urología y en 2025 se convirtió en la primera mujer reelecta por unanimidad dentro de este organismo.

En el ámbito académico y científico, la propuesta señala que cuenta con más de 118 artículos publicados en revistas de alto impacto sobre cáncer urológico, ha participado en más de 35 ensayos clínicos urooncológicos, es coautora de tres capítulos de libros científicos y editora de un número especial de la Revista Mexicana de Urología dedicado al desarrollo y perspectiva de la mujer latinoamericana en esta especialidad.

La Comisión Especial consideró que la trayectoria profesional, científica y social de Ana María Autrán Gómez la hace merecedora de la Medalla al Premio Estatal a la Mujer 2026, distinción que reconoce a mujeres veracruzanas por sus aportaciones destacadas en distintos ámbitos.

Al someter a votación el dictamen se aprobó con 37 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, por lo que el premio y la medalla se entregará a la uróloga.