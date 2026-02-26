Congreso de Veracruz se queda con 49 diputados durante un mes

febrero 26, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– En sesión extraordinaria celebrada el miércoles 25 de febrero, el Congreso local autorizó la licencia sin goce de sueldo de la diputada Citlalli Medellín Careaga, quien se separará del cargo del 6 al 31 de marzo.

Durante ese periodo se desarrollará el registro de candidaturas, las campañas y la elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua, donde la legisladora contendió en 2024 y su triunfo fue anulado por rebasar los topes de gasto de campaña.

Medellín Careaga es diputada suplente del distrito de Tuxpan, cuya titularidad correspondía a Daniel Cortina, actual alcalde de Tuxpan. El distrito iba a quedar sin representación popular, lo que obligaría a convocar a una elección extraordinaria; sin embargo, tras la anulación de la elección municipal de Tamiahua, la legisladora rindió protesta como diputada.

No obstante, solicitó licencia por casi un mes, por lo que —al tratarse de una diputación suplente sin otro sustituto— la curul permanecerá vacante temporalmente y el Congreso de Veracruz operará únicamente con 49 diputados locales.

Partidos políticos han advertido la posibilidad de presentar una denuncia contra la legisladora, al señalar que desde la instalación del Concejo Municipal de Tamiahua habría intervenido en la administración municipal.

Fuentes al interior del Partido Verde confirmaron que Medellín Careaga se sumará a la campaña de la elección extraordinaria con el objetivo de que la alianza Morena–Verde refrende el triunfo en las urnas.

De acuerdo con el calendario electoral, el periodo de campañas se desarrollará del 11 al 25 de marzo, mientras que la jornada electoral se realizará el 29 de marzo. La diputada prevé reincorporarse a sus funciones legislativas el 1 de abril.