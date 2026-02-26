Entrega Congreso a María Luisa Bandala la medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025

febrero 25, 2026

• En Sesión Solemne, la atleta paralímpica veracruzana recibe la medalla y el diploma por su ardua labor, liderazgo incluyente y trayectoria ejemplar.

Xalapa, Ver., 25 de febrero de 2026.- Como reconocimiento a su dedicación en la lucha por la accesibilidad, la inclusión y el deporte y contra las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, la LXVII Legislatura del estado entregó la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines, edición 2025, a la ciudadana María Luisa Bandala Pantoja.

En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo y con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle García, de la presidenta del Poder Judicial del estado, magistrada Rosalba Hernández Hernández, de legisladoras y legisladores, integrantes del gabinete estatal, titulares de los organismos autónomos, representantes de diversos sectores sociales y público en general, inició la Sesión Solemne.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó la lectura del Acuerdo por el que se designó a la ciudadana María Luisa Pantoja Bandala acreedora a esta condecoración y, acto seguido, designó las comisiones de cortesía para recibir a las titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Mensaje de la Gobernadora

Después de la entrega de la medalla y diploma, en el mensaje que dirigió a las veracruzanas y veracruzanos desde la tribuna, la gobernadora Rocío Nahle García dijo que la trayectoria de María Luisa Bandala Pantoja “honra los valores más altos de perseverancia y el compromiso social”, que su voz “se ha convertido en referente de experiencia y liderazgo” y que su labor “ha trascendido escenarios y disciplinas”.

La mandataria ponderó el trabajo de la atleta paralímpica que “no solo ha abierto puertas, ha derribado barreras físicas y culturales, sembrando conciencia donde antes había indiferencia” y que, no obstante esto, “más allá de los triunfos y los podios, su mayor victoria ha sido demostrar que la voluntad, la disciplina y la pasión pueden transformar cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento”.

Además, agregó la titular del Ejecutivo, “ha convertido los retos en una plataforma de fuerza y liderazgo. Su labor combina humanidad, conocimiento y experiencia personal”. La Medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025 es un reconocimiento a María Luisa Bandala Pantoja “y a todos aquellos que de alguna manera su forma de vida todavía es más difícil que la de nosotros”.

Construir un Veracruz donde nadie quede atrás

En su discurso, María Luisa Bandala agradeció a todas las personas que la han apoyado durante su vida, especialmente sus padres. Externó que recibir la medalla Adolfo Ruiz Cortines es un logro de quienes la han acompañado en su lucha por visibilizar los derechos de quienes viven con discapacidad. “Esta medalla no es solo mía, es de todo aquel que ha abierto camino, de quienes han luchado cada día por autonomía, participación y justicia”, expresó.

La condecorada agregó que en la actualidad no basta con hablar de inclusión, sino que se trata de una responsabilidad compartida y de implementar acciones concretas, “garantizar que todos puedan desarrollarse y participar plenamente significa que cada persona con discapacidad pueda mostrar su capacidad, ejercer autonomía y ser reconocida por su valor”.

Al finalizar su mensaje, dijo recibir esta distinción con el firme compromiso de seguir construyendo un Veracruz donde nadie se quede atrás, “donde cada acción, cada espacio accesible y cada oportunidad que abramos sea un paso hacia la igualdad, recordando siempre que somos personas con derechos y no cifras y que todos merecemos vivir plenamente y participar en igualdad”.

Reconocen liderazgo de Bandala Pantoja

Previamente, la diputada Naomi Edith Gómez Santos subrayó que con este premio el Congreso reconoce a la mujer que decidió ocupar escenarios donde antes no había representación, que compitió en disciplinas de alto rendimiento y que organiza, impulsa y abre caminos para que otras personas también puedan participar plenamente.

Indicó que la historia de María Luisa Bandala tiene lugar “en este momento histórico en el que Veracruz y México están siendo conducidos por mujeres”, lo cual “no es coincidencia, sino parte de una generación que dejó de esperar permiso. No se trata de solo ocupar los espacios, se trata de sostenerlos y transformarlos”.

Al dirigirse a la galardonada, la diputada le expresó que no solo se le reconoce por haber podido, sino por haber hecho que otras también pudieran. “Porque cuando una mujer deja de ser excepción y se convierte en referencia, ya no hay vuelta atrás. Cuando Veracruz reconoce trayectorias como la tuya, Veracruz avanza y se transforma”, concluyó.