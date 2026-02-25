Veracruz, segundo estado en validar minuta para reducir jornada laboral a 40 horas

febrero 25, 2026

Xalapa, Ver.- Diputados locales del Congreso de Veracruz validaron la reforma a la Constitución Política de México que modifica el artículo 123 para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, la cual se aplicará de manera gradual hasta el año 2030.

En sesión extraordinaria, en la que se modificó el orden del día para incorporar la minuta enviada por el Senado, los legisladores veracruzanos se convirtieron en el segundo estado del país en aprobar la reforma constitucional, sólo después del Congreso de Puebla. La minuta fue avalada con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias.

Durante la discusión, diputados de MC, PAN, PT, PVEM y Morena subieron a tribuna para expresar su respaldo a la reforma, no obstante, se destacó que la reforma se quedó corta pues la jornada de lunes a viernes se aplicará hasta el 2030.

La diputada Monserrat Ortega advirtió que la modificación representa una simulación, debido a que contempla una aplicación paulatina y permite ampliar las horas extras semanales, lo que —dijo— podría representar un riesgo para los trabajadores. Señaló además que las pequeñas y medianas empresas son el corazón del empleo en México y que la reducción de la jornada podría ponerlas en riesgo. “Las buenas intenciones no pagan la nómina (…) Morena está ahorcando a los empresarios”, afirmó.

La reforma constitucional establece una disminución de dos horas laborales por año a partir del 1 de enero de 2027, hasta alcanzar la jornada máxima de 40 horas semanales en 2030.

Posicionamientos a favor

La bancada de Movimiento Ciudadano criticó que la propuesta original de reducción de la jornada laboral fuera modificada a nivel federal, al considerar que la reforma aprobada se aleja de la iniciativa que buscaba garantizar dos días de descanso obligatorios como un acto de justicia social para la clase trabajadora. La medida debió aplicarse de manera inmediata y no de forma gradual, al tratarse de una deuda histórica con los trabajadores mexicanos.

Durante su posicionamiento, la diputada Elena Córdova afirmó que las jornadas laborales extensas generan consecuencias físicas, mentales y sociales, por lo que reducir el tiempo de trabajo permitiría mejorar la calidad de vida, la salud y la convivencia familiar. Además, destacó que diversos países ya cuentan con jornadas laborales menores sin afectar su productividad.

Los legisladores de MC votaron a favor de la minuta como un acto de dignidad y justicia social, aunque insistieron en que seguirán impulsando que la reducción se aplique sin gradualidad. “Es trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, señalaron.

Al hablar a nombre de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales manifestó su respaldo a la reforma constitucional al considerar que representa un avance en materia de justicia social y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores.

El PT destacó que contempla límites al trabajo extraordinario, la prohibición de horas extras para menores de edad y la implementación de un registro electrónico obligatorio para supervisar el cumplimiento de la jornada laboral.

Los legisladores petistas señalaron que la reducción de la jornada podría beneficiar a más de 13 millones de trabajadores y subrayaron que la transición no implicará disminución de salarios ni prestaciones. Afirmaron que la reforma contribuirá a mejorar la salud, la productividad y la vida familiar de los trabajadores, por lo que anunciaron su voto a favor.

Al subir a tribuna, el diputado panista Fernando Yunes externó su respaldo a la minuta del Senado, aunque advirtió que la reforma debe aplicarse de manera inmediata, eficiente y sin simulaciones para que sus beneficios se reflejen realmente en la vida de los trabajadores.

El legislador señaló que el trabajo dignifica, pero no debe realizarse a costa de la vida personal y familiar, por lo que insistió en garantizar dos días reales de descanso por cada cinco de trabajo. Alertó además que el aumento de horas extras permitido —de nueve a doce horas semanales— podría anular los beneficios de la reforma si no se establecen límites claros, por lo que planteó que no se excedan tres horas diarias ni tres veces por semana.

También pidió que la reforma contemple las necesidades de las mujeres trabajadoras y madres de familia, además de incluir apoyos e incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de cerca del 80 por ciento de los empleos en el país. Advirtió que sin una correcta implementación la reforma podría quedarse en “palabras vacías”, como ocurrió con la Ley Silla, que sigue sin aplicarse en Veracruz.

El Partido Verde también respaldó la reforma. Al hacer uso de la voz, el coordinador Marcelo Ruiz señaló que la modificación constitucional es resultado de décadas de lucha por los derechos de los trabajadores.

Desde tribuna, indicó que México encabeza los índices de jornadas laborales más extensas entre los países de la OCDE, situación que ha provocado desgaste físico, afectaciones a la salud y menor convivencia familiar. Añadió que organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de las jornadas prolongadas, ya que trabajar más de 55 horas semanales está asociado a enfermedades cardiovasculares y al desgaste emocional.

El legislador destacó que la reforma busca atender problemas como el estrés laboral y el síndrome de agotamiento, además de impulsar un modelo laboral más equilibrado que favorezca la productividad y la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Asimismo, subrayó que la reducción de la jornada también generará beneficios ambientales al disminuir los traslados hacia los centros de trabajo, lo que contribuiría a reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes.

La minuta se votó con 40 votos a favor, cero en contra y una abstención de la diputada local Monserrat Ortega Ruíz.