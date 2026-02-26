Respalda Congreso de Veracruz reducción de la jornada laboral a 40 horas

febrero 25, 2026

• En ningún caso este ajuste implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones.

Xalapa, Ver., 25 de febrero de 2026.- Con 42 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Pleno del Congreso del Estado de Veracruz respaldó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral, remitida a esta Soberanía por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal.

En Sesión Extraordinaria, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, dio a conocer el proyecto, que consiste en el ajuste de la jornada laboral a 40 horas semanales en los términos que establezca la Ley.

Precisa que por cada seis días de labores las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Además, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo anterior obliga a la persona empleadora a pagar 200 por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo establecido en la Ley de la materia.

Advierte que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

El articulado transitorio señala la vigencia del decreto a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del decreto.

Especifica que la duración de la jornada laboral se alcanzará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año correspondiente, de modo que en 2026 sea de 48 horas; en 2027, de 46; en 2028, 44; en 2029, 42 y en 2030, de 40 horas.

Por último, aclara que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

Posicionamientos

En la discusión en lo general, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Nallely Mendoza Camarillo manifestó que esta reforma prioriza la justicia social, el bienestar y la dignidad humana y alinea a México con estándares internaciones de trabajo digno. Afirmó que los beneficios, claros y sin intermediarios, redundarán en el incremento la productividad y la eficiencia sin afectar los salarios y prestaciones.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, señaló que esta propuesta atiende la crisis silenciosa de salud mental y el síndrome de agotamiento laboral. Las jornadas más razonables, añadió, mejoran la retención del talento, reducen el estrés, aumentan la participación de las mujeres y optimizan los servicios e incluyen beneficios ambientales.

En nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Fernando Yunes Márquez consideró que se debe priorizar el bienestar de las familias mexicanas, tomar en cuenta las necesidades de las madres trabajadoras y que las 40 horas sean claras, definidas, aplicadas de inmediato y con límites estrictos.

La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), mencionó las ventajas de la propuesta: salud pública, productividad, vida familiar-cuestión social y certeza jurídica que beneficiaría a más de 13 millones de personas trabajadoras, por lo que adelantó el sentido positivo del voto propio y del legislador Ramón Díaz Ávila.

A su vez, la diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya advirtieron las graves consecuencias físicas, mentales-emocionales y sociales de quienes tienen trabajan jornadas extensas.