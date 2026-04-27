Ayuntamiento de Coatepec recuperará la administración directa del Kiosco

abril 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, anunció el inicio de un proyecto de mantenimiento y recuperación del Kiosco Municipal, ubicado en el parque Miguel Hidalgo, con el objetivo de que el inmueble regrese a manos de la administración local.

De acuerdo con las declaraciones del edil, la decisión de intervenir el espacio se basa en un dictamen de riesgos emitido por la Dirección de Protección Civil.

Ante esto, Luna Hernández instruyó a la Dirección de Obras Públicas para comenzar las reparaciones estructurales necesarias a la brevedad.

Como parte del proceso, el alcalde informó que los bienes muebles que se encuentran dentro del kiosco serán puestos a disposición de las personas que anteriormente ocupaban el espacio, garantizando el resguardo de sus pertenencias durante la obra.

El proyecto no solo contempla la mejora física del inmueble, sino también un proceso jurídico, enfatizó Nacho Luna.

“Estaremos agotando las acciones legales correspondientes para que este espacio público vuelva a ser administrado de manera directa por el Gobierno Municipal de Coatepec», puntualizó el alcalde.

Se espera que los avances de estas acciones y el estatus legal del kiosco sean presentados de manera detallada durante el informe anual de labores del alcalde.

Luna Hernández refirió que el Ayuntamiento busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar un punto clave del patrimonio histórico y cultural del municipio.