Coatepec rinde homenaje a su identidad; develan monumento a mujer cortadora de café

Coatepec rinde homenaje a su identidad; develan monumento a mujer cortadora de café

abril 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Previo a la Feria Nacional del Café, el alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, develó una escultura en honor a la «Mujer Cortadora de Café», ubicada en la entrada de este Pueblo Mágico.

La obra, creada por el escultor adoptivo de la ciudad, José Melchor, busca dar la bienvenida a los visitantes recordando la vocación histórica y productiva del municipio.

El edil indicó que, con una altura total de 7 metros, 5 metros de escultura y 2 metros de base), el monumento simboliza el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que, generación tras generación, han dedicado su vida a la cosecha del grano.

«Quisimos colocarla en la entrada para que quien ingrese a Coatepec reconozca nuestra vocación. Inevitablemente, cuando hablas de Coatepec hablas de café», expresó el munícipe durante el acto.

La develación sirve como preámbulo a la Feria Nacional del Café, que será inaugurada el jueves tras varios años de ausencia.

Luna Hernández señaló que existe una «gran expectativa» entre la población y se estima la llegada de más de 130 mil visitantes durante los 11 días de festividades.

Aunque confirmó que la gobernadora del estado no podrá asistir a la inauguración debido a compromisos de agenda, aseguró que se espera su visita en el transcurso de los festejos.

El Alcalde aprovechó para calificar como «fantástica» la participación del municipio en la edición 50 del Tianguis Turístico Nacional celebrado recientemente en Acapulco.

En dicho evento, Coatepec promovió a 13 prestadores de servicios turísticos ante representantes nacionales e internacionales.

Luna Hernández destacó la riqueza natural y cultural de la región, subrayando que el pabellón de Veracruz fue uno de los más impactantes del encuentro, compartiendo reflectores con otros municipios emblemáticos como Xico, Jalcomulco y Papantla.