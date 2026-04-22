Ambientalistas advierten de daños por uso de agrotóxicos en Coatepec y Tlalnelhuayocan 

abril 22, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ambientalistas y habitantes de la zona de Coatepec y Tlalnelhuayocan alertaron por el uso indiscriminado de agrotóxicos en el cultivo intensivo de papa en la región que, a decir de los pobladores, les está provocando problemas de salud y hasta desplazamiento de los habitantes de la zona.

De acuerdo con Jaime Velasco, habitante de Zoncuantla, desde el18 de febrero del año pasado, por la contaminación del manantial Ojo de Agua ha presentado 24 denuncias en instancias de todos los niveles de gobierno, pero no ha obtenido respuesta porque se «echan la bolita».

«No hay respuesta, incluso interpuse un amparo ante Conagua para que diera una respuesta puntual a mi denuncia, pero volvió a responder con cualquier absurdo diciendo que a ellos no les corresponde ese tema de contaminación del agua por agrotóxicos y que verá si los ayuntamientos quieren hacerse cargo de eso», dijo Jaime.

Acusó que la única forma de atender el problema por parte de las autoridades ha sido haciendo foros, dando declaraciones y organizando mesas de trabajo que no aterrizan en medidas concretas.

«Compañeros y compañeras que viven en esa región han estado hablando ya de problemas en la piel, en los ganglios, personas que han muerto por cáncer, así lo mencionan ellos, y lo que últimamente se menciona que ya es preocupante es desplazamieto forzado porque muchas personas han tenido que abandonar sus hogares».

Y es que, explicó, a los alrededores de su viviendas se está fumigando y «mencionan que es insorpotable estar ahí, ese es uno de los tantos problemas».

El biólogo Eduardo Aranda de la agrupación Amigos el Pixquiac, dijo que desde hace 20 años han estado monitoreando la calidad del agua y han obtenido evidencias de los daños que se están causando al desaparecer el bosque , así como la reducción del agua.

Sostuvo que entre las poblaciones afectadas están las localidades de San Antonio, Xoloxtla, Cinco Palos y Rancho Viejo de Coatepec y Tlalnelhuayocan.

«Pero hemos visto con gran preocupación la instalación de agricultores que vienen de Puebla, muy trabajadores, pero que pagan renta más allá del pago de servicios ambientales que se otorga y utilizan esto, eliminan el bosque; es decir, desaparecen por completo esa biodiversidad e instalan una papa que no es propia de esta región».