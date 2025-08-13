Capacitan a inspectores que impondrán multas por maltrato animal

agosto 13, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa está capacitando a seis trabajadores municipales que fungirán como inspectores y que tendrán la facultad para levantar multas y sanciones por maltrato animal y mala tenencia.

El regidor Daniel Fernández Carrión dijo que este personal dependerán de la Brigada de Vigilancia Animal que atiende todos los días entre 20 y 30 reportes por maltrato y que ellos podrían aplicar las multas que podrán ir de las 5 a las 900 UMAS que significa más de 100 mil pesos. Es un proceso similar al que se hace en Limpia Pública.

El proceso es que levantarán la multa y se la dejarán al ciudadano quien deberá acudir a la dirección de Ingresos a pagarla y si no se cumple, será imposible poder realizar cualquier otro trámite en el municipio, hasta que se pague.

«Es una modificación al reglamento, actualmente existe el marco legal para todos los ayuntamientos para poder sancionar el maltrato animal, pero lo malo es que nadie lo está aplicando, nosotros nos enfrentamos a eso y tuvimos que hacer modificaciones a los reglamentos».

Aclaró que no será personal de la Brigada de Vigilancia Animal la que va a levantar las multas y sanciones, sino un equipo de siete inspectores que van a depender de la brigada y que están recibiendo capacitación para ello.

«Es una maravilla porque la ciudadanía lo ha exigido mucho porque la brigada estaba atada de manos en el sentido de que van los policías, hacen apercibimientos, pero no pasa nada y hay gente que solo va a entender cuando los afecten en sus bolsillos», añadió.