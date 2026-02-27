Ayuntamientos violaron sellos de clausura en basurero de Las Matas: Profepa

febrero 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que el relleno sanitario de Las Matas en Minatitlán permanece bajo clausura total y definitiva tras el agotamiento de los plazos legales y el incumplimiento reiterado de las normativas ambientales.

A pesar de que desde abril de 2025 se ordenó un programa de cierre y la reducción del ingreso de desechos, el organismo intermunicipal SIGIRES y los ayuntamientos de Minatitlán y Cosoleacaque incurrieron en desacato, lo que derivó en una multa de 18 millones 102 mil 400 pesos impuesta en septiembre pasado.

La autoridad ambiental detalló que la clausura se fundamenta en irregularidades críticas que ponen en riesgo la salud pública, tales como la ausencia de sistemas para el tratamiento de lixiviados y biogás, la falta de cobertura diaria de residuos y el escurrimiento de contaminantes hacia cuerpos de agua.

No obstante, mientras el municipio de Coatzacoalcos cumplió con la búsqueda de alternativas y ya cuenta con un predio propio financiado por Banobras, los municipios de Cosoleacaque y Minatitlán continuaron disponiendo residuos de manera irregular, violando los sellos de clausura durante los últimos seis meses.

Uno de los puntos más graves señalados por la Profepa es la degradación de las obras de saneamiento que el Gobierno Federal entregó en agosto de 2025. El uso clandestino del sitio no solo interrumpió la restauración del ecosistema, sino que destruyó infraestructura realizada con recursos públicos, lo que constituye un presunto daño patrimonial.

Las autoridades federales enfatizaron que esta actitud de los ayuntamientos ha revertido los avances logrados en la administración anterior para remediar uno de los pasivos ambientales más grandes de la región sur del estado.

Ante esta situación, la Profepa ha exigido al SIGIRES y a los alcaldes involucrados asumir su responsabilidad inmediata para dar cumplimiento al Plan de Trabajo 2026.

Esto incluye el cese total del ingreso de basura, el pago de la multa acumulada y la búsqueda urgente de sitios alternos de disposición final. Se subrayó que la suspensión del servicio de limpia pública en dichos municipios es una transferencia indebida de la carga hacia la población, cuando la obligación legal de gestionar los residuos sólidos urbanos recae exclusivamente en las autoridades municipales.

La dependencia federal mantendrá la vigilancia en la zona y continuará ejerciendo sus atribuciones legales para proteger el medio ambiente, advirtiendo que el uso de predios clausurados conlleva responsabilidades penales adicionales.

Mientras tanto, el proyecto de Coatzacoalcos avanza hacia la licitación de un nuevo relleno sanitario y una planta de separación, marcando la ruta técnica que el resto de los municipios del SIGIRES debieron seguir desde el inicio del conflicto.