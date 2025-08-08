Profepa clausura predio por cambio ilegal de uso de suelo en Yucatán

agosto 8, 2025

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal del predio ubicado en la carretera de Umán, en el municipio de Umán, en Yucatán, donde se detectó el cambio de uso de suelo forestal sin autorización de la Semarnat para operar un banco de material pétreo denominado “Trituradora de Materiales Quintal”.

El pasado 22 de julio, inspectores de la Profepa hicieron una visita de inspección y constataron que en una superficie de 17 hectáreas se llevaban a cabo trabajos de extracción de material pétreo (grava y polvo de piedra); 15.6 hectáreas ya habían sido aprovechadas completamente y se observó el inicio de actividades en las 1.4 hectáreas restantes, donde ya se había removido la vegetación natural de selva mediana caducifolia.

⇒ Al no presentar ningún permiso para el cambio de uso de suelo expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se procedió a imponer como medida de seguridad la clausura total temporal del predio, mediante sellos.

Asimismo, los agentes de la Profepa realizaron el aseguramiento precautorio del siguiente equipo y maquinaria:

3 trituradoras,

1 remolque,

1 tractocamión,

2 tractores,

1 tanque cisterna con capacidad de 40,000 litros de combustible,

•1 remolque.

Estas acciones forman parte del cumplimiento de la orden de inspección en materia forestal, para proteger y conservar los ecosistemas naturales de Yucatán. Ante ello, la Profepa señaló que continuará haciendo labores de inspección y vigilancia para proteger los ecosistemas forestales de la región.