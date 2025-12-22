Profepa rechaza 785 árboles navideños con plaga traídos de EU

diciembre 22, 2025

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) concluyó el operativo “Verificando tu árbol protegemos nuestros bosques”, mediante el cual inspeccionó 497 mil 689 árboles de Navidad importados desde Estados Unidos durante la temporada 2025.

Como resultado de las verificaciones, se detectó y rechazó un embarque de 785 árboles que presentaba una plaga de importancia cuarentenaria, evitando su ingreso al país, según dio a conocer en un comunicado.

El programa, que inició el 4 de noviembre y concluyó originalmente el 5 de diciembre, fue prorrogado a solicitud de los importadores para revisar la totalidad de los árboles ingresados en el periodo.

Su objetivo es asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y fitosanitaria, y prevenir la introducción y dispersión de plagas que representen un riesgo para los ecosistemas forestales mexicanos.

La Profepa señaló que continuará implementando acciones de inspección y vigilancia para contribuir a la conservación y sanidad de los bosques del país.