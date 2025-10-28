Profepa clausura proyecto inmobiliario en Mérida por daño ambiental

octubre 28, 2025

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras del proyecto inmobiliario “Savia Residencial”, ubicado en la localidad de Xcunya, Mérida, por la remoción de vegetación natural en 5.08 hectáreas y la apertura de vialidades sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante una inspección forestal, realizada el 8 de octubre, personal de la Profepa constató la remoción total de vegetación -característica de un ecosistema de selva baja caducifolia- mediante el uso de maquinaria pesada para la apertura de caminos y calles del citado desarrollo inmobiliario.

⇒ Las actividades se llevaron a cabo sin contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental, emitidas por la Semarnat.

Como medida de seguridad, la Profepa impuso la clausura total temporal del proyecto inmobiliario “Savia Residencial” y ordenó el cese inmediato de toda actividad, en tanto se resuelve la situación jurídica del proyecto. Con ello, reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de los ecosistemas forestales.