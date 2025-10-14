Denuncian presunta muerte de animales en parque Naturalia de Xalapa

octubre 14, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La señora Haydeé García Barradas, propietaria del tucán «Sebastián» decomisado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y depositado en el parque Naturalia de Xalapa, denunció que existe un presunto manejo inadecuado que ha derivado en la muerte de diversos ejemplares de fauna silvestre.

García Barradas, quien ha emprendido acciones legales y manifestaciones para recuperar a su ave, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se investigue la situación del parque y se garantice la seguridad de los animales bajo su resguardo, incluyendo a su tucán.

La mujer presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Dilectos Ambientales y contra los Animales (Fedayca) en agosto pasado, por lo que se integró la carpeta de investigación 85/2025. Además, interpuso otra querella ante el Ministerio Público Federal, con sede en el puerto de Veracruz.

La preocupación de la ciudadana radica en la salud y el bienestar de «Sebastián», un tucán que, según su dueña, ha sido domesticado y presenta una discapacidad física en una de sus patas, lo que le impediría sobrevivir en un entorno de rehabilitación silvestre sin cuidados específicos.

«Él no puede vivir como un tucán normal, él siempre ha sido de casa y tengo videos en donde se ve feliz,» declaró García Barradas.

Agregó que teme por la vida de «Sebastián» ante la información que ha recabado sobre las condiciones internas del parque.

Por tal motivo, pidió la urgente intervención de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y de la Profepa para que se garantice la integridad de los ejemplares en Santuario de Vida Silvestre Naturalia, inaugurado en noviembre de 2024.

Cabe recordar que, hace unos días, ciudadanos y visitantes de Naturalia denunciaron que el lugar se encuentra descuidado, aparentemente sin mantenimiento.