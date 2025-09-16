Profepa y Meta se unen para frenar el tráfico animal

septiembre 16, 2025

Cientos de perfiles, páginas, grupos y publicaciones con contenido ilícito en Facebook e Instagram han sido desactivados gracias al trabajo conjunto entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa tecnológica Meta.

Las autoridades de la institución ambiental aclararon que esta colaboración tiene el objetivo de prevenir la comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre a través de redes sociales. Así han logrado desactivar perfiles y páginas que publicaban contenido ilícito relativo al tráfico ilegal de especies.

Estas medidas fueron instauradas tras la detección por parte de Profepa, de espacios en internet en los que se comercializaban ejemplares de vida silvestre. De igual manera, la información proporcionada incluyó la participación de la ciudadanía quienes alertaron a la procuraduría a través de reportes de anuncios que realizaban transacciones con ejemplares de fauna o flora silvestre.

Ante esto, Mariana Boy Tamborrell, titular de Profepa, subrayó la importancia de esta alianza: “Con esta colaboración enviamos un mensaje claro: se acabó la tolerancia para las transacciones ilícitas con la vida silvestre. La ciudadanía tiene un papel clave al denunciar, y seguiremos vigilantes para sancionar a quienes atenten contra nuestra vida silvestre y para cerrar las puertas a este tipo de transacciones que se han venido incrementando en las redes sociales”.

Tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como Meta, confirmaron que seguirán colaborando en la búsqueda y eliminación de este tipo de contenidos en redes sociales que fomenta el tráfico ilegal de especies, por lo cual instan a la ciudadanía a que continúe reportando las publicaciones sospechosas directamente con la Profepa.

Asimismo, está institución informó que cuenta con una Guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea, con la que los ciudadanos pueden identificar este tipo de espacios en las redes sociales y hacer su denuncia.

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) prohíbe cualquier actividad comercial o tráfico de especies silvestres que no cuente con autorización legal. Asimismo, las políticas comerciales de Meta prohíben la venta de animales silvestres o sus partes y derivados.