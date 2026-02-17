Profepa clausura el “Túnel del Amor” en Veracruz

febrero 16, 2026

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el denominado “Túnel del Amor”, ubicado en la colonia Primero de Mayo, sector El Mango, en Pueblo Viejo, municipio del norte de Veracruz, por presuntas afectaciones a un área de manglar.

⇒ La medida fue notificada mediante la colocación de una lona oficial en el acceso principal del sitio recreativo, en la que se ordena la suspensión de actividades. La dependencia inició procedimiento administrativo por la posible alteración del ecosistema.

En la lona, identificada con los logotipos oficiales de Profepa y Semarnat Veracruz, se establece que el sitio queda clausurado temporalmente. El “Túnel del Amor” había sido habilitado dentro de un ecosistema de manglar, considerado área de alto valor ambiental y protegido por la legislación mexicana.

De manera paralela, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC) de la Semarnat confirmó que no existe registro de autorización federal para la construcción del “Malecón de Playa Hermosa”. Tampoco se localizaron permisos para la instalación de palapas en la franja costera.

El pasado 19 de enero, al menos 20 pescadores ribereños se manifestaron en la plaza “Hijas de Tampico” para denunciar que la construcción del malecón, un muelle y equipamiento turístico en Playa Hermosa se realizó sin permisos federales y con invasión de un campo tortuguero. “Nos están quitando el mar para entregarlo al turismo, sin ley y sin permisos”, señalaron.

Abianez Sánchez Gallardo, representante de la cooperativa Pioneras Nutrias Ribereñas, afirmó que las obras restringieron el acceso a zonas tradicionales de pesca y afectan de manera directa a 20 familias, además de impactar indirectamente a más de un centenar de habitantes que dependen de la actividad ribereña.

⇒ No se ha informado si, además de la clausura del “Túnel del Amor”, se iniciará procedimientos adicionales relacionados con las obras en Playa Hermosa.