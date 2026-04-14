Necesaria información de salud en lenguas originarias

abril 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El desconocimiento sobre las enfermedades mentales entre la población indígena sigue siendo un reto en materia de salud pública por la falta de traducción advirtió Cresencio Hernández Osorio, integrante de la agrupación Huastecos Unidos en la capital veracruzana.

En entrevista explicó que en comunidades indígenas predominan padecimientos como la hipertensión y la diabetes, pero también otros menos conocidos.

Señaló que condiciones como los trastornos mentales, el autismo o el Alzheimer permanecen poco comprendidas, en gran medida por la ausencia de materiales informativos en idiomas indígenas.

Señaló que, ante este panorama, un grupo de investigadores y promotores comunitarios ha comenzado a trabajar en la difusión de estos temas, con el objetivo de acercar información clara y culturalmente pertinente a las comunidades.

Entre los esfuerzos destaca la elaboración de materiales sobre el Alzheimer, enfocados en explicar qué es la enfermedad, cómo detectarla y de qué manera puede abordarse desde el entorno familiar y comunitario en lenguas originarias.