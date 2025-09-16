Profepa impone medidas urgentes por derrame de asfalto en Putla, Oaxaca

septiembre 16, 2025

Con el fin de prevenir riesgos al ambiente y garantizar la adecuada remediación del área impactada por la volcadura de un autotanque con asfalto, el pasado 1 de septiembre, en Putla Villa Guerrero, Oaxaca, la Profepa ordenó a la empresa Transportes Hernie, S.A. de C.V. el cumplimiento inmediato de dos medidas de urgente aplicación.

En la visita de inspección realizada el 9 de septiembre, por parte del personal de la Profepa, se constataron dos áreas de forma irregular de suelo natural de aproximadamente 36 metros cua drados impregnados superficialmente con asfalto parcialmente solidificado mezclados con tierra, y el escurrimiento hacia un canal pluvial en el cual se observó impregnación de asfalto a lo largo de 102 metros aproximadamente donde se contuvo el material solidificado.

•Se verificó que el material derramado no alcanzó el arroyo y que no se observaron afectaciones a cuerpos de agua ni a la vegetación del lugar.

El personal de la Profepa observó que a un costado de la carretera federal, a 15 metros aproximadamente del área de impacto, existen dos áreas donde una empresa remediadora está depositando el asfalto parcialmente solidificado mezclado con tierra sobre una membrana de polietileno.

Ante ello, se ordenó a la empresa transportista dos medidas de urgente aplicación que consisten en realizar la limpieza inmediata del área afectada, retirando el asfalto solidificado mezclado con tierra, almacenarlo de manera segura y enviarlo a disposición final a través de una empresa autorizada por la Semarnat.

Además, deberá efectuar un muestreo verificativo de suelo dentro de los próximos cinco días hábiles, presentando los resultados ante la Profepa, a fin de determinar si existe contaminación conforme a los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.

• Previo a la visita del 09 de septiembre, personal de la Profepa había acudido al kilómetro 132 de la Carretera Federal 125 Alfonso Pérez Gasga, en la comunidad Concepción del Progreso, municipio de Putla Villa de Guerrero para dar seguimiento al hecho