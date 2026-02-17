Tras fiestas decembrinas, familias optan por el huevo ante estabilidad en precios

febrero 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de las fiestas decembrinas, las familias dejan a un lado el consumo de carne y pollo y optan por la compra de huevo, producto con precio más accesible para ellas, tras los gastos y la difícil cuesta de enero, misma que se puede prolongar hasta marzo.

El comerciante de huevo, Mario Vargas Pimentel destacó que el precio de este producto se ha mantenido estable durante varias semanas y oscila entre los 70 y 80 pesos el blanco, mientras que el huevo de rancho puede alcanzar los 100 pesos por cono.

“Por el momento estable, tendrá unos 15 días, que está muy estable el precio del huevo, nos un poco en las fiestas de fin de año porque la gente tiene posibilidades cenan otras cosas, el pollo, carnes y se olvidan del huevo, ahorita ya se está recuperando”.

Indicó que el precio se mantiene estable, aunque siempre ha sido muy volátil, pues varía de un día para otro, pero es de los productos alimenticios que más variedad de precio tiene.

“Ahorita el cono de huevo gallina de rancho está en 100 pesos, el blanco, 75, 70, 78, no se ha movido desde hace unos días. Hay varias cosas que hacen que suba o baje el precio, a veces no lo podemos determinar o calcular “.

El comerciante de huevo aseguró que se trata de un producto que se consume así todos los días en las familias, lo que lo convierte en un negocio muy noble.