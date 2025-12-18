Alerta Protección Civil por aumento de incendios en temporada decembrina

diciembre 18, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.-Durante la temporada decembrina se registra un incremento en incendios provocados por cortocircuitos, principalmente por conexiones eléctricas sobrecargadas y el uso de árboles de Navidad naturales, advirtió el director de Protección Civil, Enrique Fonseca Martínez.

El funcionario explicó que los árboles naturales representan un riesgo conforme pasa el tiempo, ya que comienzan a secarse y se vuelven altamente inflamables.

“Sabemos que cuando tenemos un arbolito natural empieza el proceso de secado y aunque el aroma es muy bonito en las casas, conforme va pasando el tiempo puede ser un riesgo”, señaló.

En este sentido, recomendó evitar el uso de veladoras cerca del árbol y, en caso de utilizarlas, mantenerlas siempre bajo supervisión.

“Si la tenemos prendida que sea solo cuando la tengamos a la vista; si por alguna razón nos retiramos o nos vamos a dormir, hay que apagarla para que podamos tener una condición segura”, indicó.

Fonseca Martínez agregó que, aunque no es lo ideal, si se decide mantener encendida una veladora, se debe contar con un recipiente con agua cercano para actuar de inmediato en caso de que el fuego se propague.

“Son condiciones que se tienen que ver”, dijo.

Otro de los principales riesgos, explicó, es la sobrecarga de contactos eléctricos por el uso excesivo de series navideñas.

“A veces conectamos una serie tras otra y tenemos ocho clavijas conectadas al mismo tiempo; como es demasiada la energía que consumimos, empieza a haber un sobrecalentamiento que en algún momento puede provocar un cortocircuito”, advirtió.

En caso de que se registre un incendio, el director de Protección Civil recomendó cortar de inmediato la energía eléctrica desde el tablero general.

“Con eso evitamos que el origen se mantenga o se libere la energía y, si es necesario, podemos usar un extintor”, apuntó.

Si no se cuenta con uno, señaló que se puede recurrir a arena o incluso a una bebida gaseosa.

“El gas de la coca, que es dióxido de carbono, puede apagar un siniestro y salvar vidas”, concluyó.