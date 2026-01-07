“No es prioridad comprar helicópteros”: piden destinar fideicomiso de PC para la reconstrucción del norte de Veracruz

enero 7, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local Ana Rosa Valdez consideró que, en este momento, no es prioritario destinar recursos a la compra de aeronaves para la Secretaría de Protección Civil o la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Sostuvo que los recursos del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros Siniestros deben canalizarse, de manera prioritaria, a la reconstrucción de la zona norte de Veracruz, donde aún persisten los estragos provocados por las inundaciones registradas en octubre de 2024.

La legisladora señaló que, ante una eventual nueva contingencia, el gobierno federal cuenta con equipo aéreo que podría ser facilitado al estado, por lo que insistió en que la adquisición de helicópteros no es una necesidad urgente para Veracruz.

Lo anterior, luego de que el Gobierno del Estado amplia las facultades del fideicomiso para permitir el uso de recursos en la adquisición y arrendamiento de aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y otros medios de transporte aéreo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

La gobernadora Norma Rocío Nahle García expidió un decreto mediante el cual se reformó el ordenamiento que establece la creación, bases de constitución y operación del fideicomiso, el cual ahora podrá destinar recursos tanto a la atención de contingencias, como a la compra de vehículos aéreos y a las etapas de mitigación, emergencia y reconstrucción de infraestructura pública y vivienda afectada.

El decreto también contempla la adquisición de materiales, suministros, apoyos alimenticios, insumos diversos —incluidos insumos médicos—, así como gastos de operación y la contratación de servicios y arrendamiento de maquinaria especializada.

Ana Rosa Valdez explicó que, en el caso del sector agropecuario, existen miles de hectáreas de maíz y naranja destruidas, por lo que se requiere apoyo urgente para que los campesinos puedan recuperarse y reactivar la economía local.

“Además de la reconstrucción de calles, caminos y drenajes, hay un problema serio con el agua: no hay un abastecimiento adecuado y existe contaminación derivada de derrames de combustibles. Es importante que el Estado utilice el dinero del fideicomiso para atender esta problemática”, señaló.

Si bien reconoció la importancia de fortalecer la movilidad de los cuerpos de seguridad, enfatizó que la prioridad debe ser la reconstrucción de la zona norte del estado. “Para las comunidades que perdieron cultivos, viviendas e incluso familiares, no es prioritario comprar helicópteros”, concluyó