Saldo blanco tras visitas y peregrinaciones a la Basílica Menor de El Dique: PC

Saldo blanco tras visitas y peregrinaciones a la Basílica Menor de El Dique: PC

diciembre 13, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.–

Tras las festividades guadalupanas realizadas en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de El Dique, el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, Enrique Fonseca Martínez, informó que se registró un saldo blanco, luego de la visita de cerca de 20 mil personas y la llegada de alrededor de 700 peregrinaciones durante los días 11 y 12 de diciembre.

“Durante los días 11 y 12 de diciembre, de forma acumulada, alcanzamos una cifra aproximada de 20 mil personas que acudieron a este santuario”, señaló el funcionario municipal.

Fonseca Martínez explicó que el operativo especial se realizó con la participación de personal de Protección Civil, Seguridad, Vialidad, así como con el apoyo de instancias del Gobierno del Estado y el sector Salud.

“Estuvimos abocados conjuntamente con los órdenes de gobierno estatal y el sector salud para disponer de personal suficiente y atender las acciones preventivas”, indicó.

Precisó que se brindó acompañamiento puntual a cada una de las peregrinaciones, además de atención prehospitalaria a los asistentes.

“Se presentaron únicamente algunas condiciones de deshidratación y de presión alta o baja, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, sin que pasaran a una mayor situación de riesgo”, afirmó.