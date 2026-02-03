Ataque contra Alcalde de Banderilla no fue por acoso político: PT

febrero 3, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En relación con el reciente ataque armado contra el domicilio de José Antonio Sangabriel Fernández, alcalde de Banderilla, el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, manifestó que no considera que dicho evento esté vinculado a una estrategia de acoso por parte de Morena.

El líder partidista deslindó los hechos violentos de las tensiones políticas actuales, señalando que, aunque existen reportes de presión hacia ediles petistas, el caso específico de Banderilla no parece obedecer a una persecución política dirigida desde el partido en el poder.

Durante su conferencia de prensa, Vicente Aguilar reconoció que han recibido comentarios sobre presuntos intentos de Morena por «apretar» a alcaldes de otras fuerzas políticas, incluyendo al PT, para sumarlos a sus filas.

No obstante, el coordinador del PT minimizó la situación al señalar que la movilidad política también responde a la voluntad de los propios funcionarios, indicando que algunos alcaldes suelen «coquetear» con otras fuerzas políticas, ante lo cual Morena simplemente reacciona abriendo sus puertas de forma oportunista.

El dirigente informó que se han mantenido pláticas constantes con sus representantes municipales para exhortarlos a mantener la unidad y la firmeza dentro de la estructura del Partido del Trabajo.

Vicente Aguilar enfatizó que, al ser ambos partidos integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, no deberían existir conflictos de esta índole, por lo que hizo un llamado a los alcaldes para que resistan las presiones externas y se sostengan dentro de las siglas que representan.

Por otra parte, indicó que es un hecho la alianza con Morena para la elección de diputaciones federales el año próximo y que continúan las pláticas con la dirigencia morenista para concretar la coalición rumbo a la renovación de las diputaciones locales.