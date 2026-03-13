Alcalde de Banderilla pide a la población participar en Foros de Consulta para el Plan de Desarrollo

Alcalde de Banderilla pide a la población participar en Foros de Consulta para el Plan de Desarrollo

marzo 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A partir del próximo martes se llevarán a cabo los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración municipal de Banderilla, por lo que el alcalde José Antonio Sangabriel Fernández, convocó a la población a participar con sus propuestas.

El funcionario municipal dijo que se trata de espacios de diálog, donde convergerán los puntos de vista y opiniones de cada ciudadano.

Los foros iniciarán el martes 17 en Palacio Municipal a partir de las 9 de la mañana, posteriormente en La Haciendita a las 12:00 y el tercero en la comunidad de Xaltepec a las 14:00 horas.

El llamado es para todos los representantes de los sectores: agropecuario, comercial, académicos, empresarios, inversionistas, deportistas y organizaciones civiles en general para participar en estos espacios de expresión ciudadana.

“Las propuestas y contribuciones habrán de permitir el enriquecimiento y mejoramiento de la vida comunitaria, toda vez que serán integrados al documento guía del servicio público municipal”.

Y es que, dijo, la opinión de la población será de fundamental importancia para diseñar de manera participativa las estrategias, programas y acciones que sirvan de guía para los servidores públicos municipales durante el próximo cuatrienio.

Finalmente, sostuvo que es una prioridad para su administración escuchar y tomar en consideración la opinión de todos los sectores de la sociedad banderillense, con el propósito de que sus propuestas y contribuciones sean tomadas en cuenta para el enriquecimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029.