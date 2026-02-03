No hay convenio, pero se negocia aún Reforma Electoral, reitera Bañuelos

febrero 3, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, afirmó que la reforma electoral impulsada por el gobierno federal aún se encuentra en una etapa de construcción, por lo que evitó fijar una postura sobre una posible modificación al esquema de representación proporcional, al considerar que sería “una irresponsabilidad” adelantar definiciones.

La legisladora detalló que desde hace varias semanas las y los legisladores del PT, junto con sus dirigencias y las del Partido Verde, fueron convocados por la Secretaría de Gobernación para participar en mesas de diálogo orientadas a construir una propuesta conjunta, esfuerzo que —dijo— ha sido encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bañuelos destacó que el proyecto contempla temas como los derechos de las personas migrantes, la participación ciudadana mediante consultas y presupuestos participativos, el financiamiento a partidos, así como las facultades del INE y del Tribunal Electoral, y adelantó que en los próximos días se dará a conocer una propuesta integral.

Al ser cuestionada sobre el riesgo de una ruptura entre los partidos aliados, la senadora rechazó esa posibilidad y aseguró que no existe división, sino unidad y diálogo dentro del movimiento.

Subrayó que el PT acompañó al expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora respalda a la presidenta Sheinbaum “por convicción, sin chantajes ni condicionamientos”.

Finalmente, recordó que las dirigencias nacionales de Morena, PT y Partido Verde ya anunciaron su intención de ir en coalición rumbo a los procesos electorales de 2026 y 2027, y sostuvo que el movimiento se mantiene como una fuerza plural de izquierda con el objetivo de profundizar la Cuarta Transformación.