Atacan a balazos una unidad de transporte público en Acapulco
febrero 19, 2026
La mañana de este jueves se registró un ataque armado contra los ocupantes de una camioneta de pasajeros que dejó como saldo tres lesionados: el conductor de la unidad y dos alumnas del Colegio de Bachilleres (Cobach) plantel 2, que se encuentra en la colonia Chinameca, en la zona urbana del puerto.
⇒ El suceso se registró aproximadamente a las 06:55 de la mañana a unos 100 metros de distancia del plantel educativo.
De acuerdo con testigos, un hombre que viajaba en una motocicleta persiguió a la unidad del transporte público, la alcanzó y le disparó. Tras el ataque, una de las estudiantes fue herida de bala en el abdomen y fue auxiliada por un compañero, quien la trasladó al plantel educativo.
Tras la agresión, fuerzas de seguridad estatales, federales y ministeriales desplegaron un operativo de búsqueda de los agresores, sin detenidos aún. En tanto, maestros del plantel educativo Cobach número 2 determinaron la suspensión de actividades escolares.
⇒ Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las alumnas; mientras que el chofer fue reportado en condición grave; El Universal reportó que el conductor ya falleció, mientras que en redes sociales se anunció el deceso de Melany Gissel, una de las estudiantes lesionadas.