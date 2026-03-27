Sheinbaum descarta “operación cicatriz» con el PT

marzo 27, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó la necesidad de una “operación cicatriz” con el Partido del Trabajo (PT), luego de que no prosperara en el Congreso la propuesta para incluir la revocación de mandato en elecciones intermedias.

Cuestionada sobre las declaraciones de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien sugirió la posibilidad de recomponer la relación política con este aliado, la mandataria respondió de manera directa: “No sé qué cicatriz haya que hacer, la verdad, no sé a qué se refiere”.

Sheinbaum explicó que su gobierno cumplió con enviar la iniciativa correspondiente, destacando que el eje central de la propuesta —la reducción de privilegios— sí fue aprobado por el Poder Legislativo.

“Nosotros enviamos una iniciativa. La parte más importante para nosotros, que tiene que ver con reducir los privilegios, fue aprobada”, subrayó.

En contraste, el apartado relacionado con la revocación de mandato en elecciones intermedias no alcanzó la mayoría necesaria en el Congreso, por lo que no fue incluido en la reforma.

La presidenta evitó entrar en tensiones con sus aliados y dejó claro que la definición de futuras alianzas electorales no corresponde al Ejecutivo federal, sino a los propios partidos políticos.

“Ya depende de Morena cómo se van a establecer las alianzas. Y de los tres partidos que me apoyaron para llegar a la Presidencia, ya depende su alianza posterior”, señaló.