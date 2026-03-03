PT condiciona reducción de prerrogativas a partidos políticos

marzo 3, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, afirmó que su partido respalda la reforma electoral impulsada a nivel federal, incluida la reducción de prerrogativas a los partidos políticos, aunque advirtió que debe modificarse la fórmula de distribución de los recursos públicos.

En entrevista, sostuvo que la postura del PT ha sido constante desde hace varios años y recordó que su dirigente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, ha manifestado el respaldo del instituto político a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El Partido del Trabajo ha planteado que cambie la fórmula de distribución y obviamente quedaríamos igual casi todos los partidos, menos el partido que tiene mayor prerrogativa”, declaró.

Explicó que actualmente la distribución de prerrogativas se realiza bajo el esquema 70-30, es decir, 70 por ciento conforme a la votación obtenida y 30 por ciento de manera igualitaria entre todos los partidos.

“Si vamos con la reducción de las prerrogativas, siempre y cuando la redistribución cambie. Ahorita está 70-30: 70 por votación y 30 por ciento piso parejo para todos los partidos. Nosotros estamos planteando 50-50”, señaló.

El legislador indicó que la propuesta busca que exista un equilibrio mayor en la asignación de recursos y sostuvo que la reducción por sí sola podría convertirse en un ajuste superficial.

“El problema es que puede ser un maquillaje nada más de la reforma. No hay un cambio sustancial”, expresó.

En cuanto a la integración del Congreso federal, Díaz Ávila afirmó que la propuesta en discusión no contempla la eliminación de diputaciones plurinominales y que se mantendrían los 500 diputados, aunque también se ha planteado incorporar representantes migrantes electos en el país donde radican, lo que llevaría a tener 508 diputados federales.,

Asimismo, señaló que su partido no se opone a una eventual reducción en el número de legisladores, siempre que exista consenso social, “El planteamiento todavía no llega a la Cámara de Diputados, pero debe discutirse”, puntualizó.