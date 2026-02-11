Propone PT elevar a rango constitucional Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años

febrero 10, 2026

Para evitar que la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años quede a la buena voluntad de administraciones futuras, la senadora Yeidckol Polevnsky propuso elevar a rango constitucional esta ayuda.

“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, mencionó.

A nombre propio y de las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y el senador Alberto Anaya Gutiérrez, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que su propuesta busca reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la pensión que otorga actualmente el Estado sea un derecho de las mujeres de 60 a 64 años.

En tribuna, Yeidckol Polensky destacó que actualmente las mujeres de 60 a 64 años enfrentan una etapa de alta vulnerabilidad económica y social, ya que muchas de ellas ya no participan en el mercado laboral formal, pero aún no acceden a la pensión universal para personas adultas mayores, lo que las coloca en un periodo de transición marcado por la incertidumbre económica, la dependencia y el riesgo de pobreza.

De acuerdo con datos del CONEVAL, más del 60% de las mujeres mayores no cuenta con una pensión contributiva, lo que evidencia una desigualdad estructural persistente.

“Esta exclusión no es resultado de decisiones individuales, sino de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres del acceso pleno a derechos laborales y de seguridad social, a pesar de que su trabajo ha sido fundamental para el sostenimiento de las familias y comunidades del país”, aseveró la legisladora.

En este sentido, y para solventar esta situación, la legisladora del PT informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, implementó un apoyo económico dirigido a esta edad; no obstante, su carácter programático lo deja vulnerable a decisiones presupuestales, cambios administrativos o futuras reorientaciones de política pública.

“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad, universalidad y progresividad, dejando en incertidumbre a miles de mujeres que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas”, subrayó la senadora.

Por ello, explicó que su propuesta tiene como finalidad reconocer a nivel constitucional el derecho de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado, garantizando su permanencia, universalidad, progresividad y no regresividad en igualdad de condiciones con otros derechos sociales ya reconocidos en la Constitución.

Asimismo, busca blindar este derecho frente a recortes presupuestales o cambios de administración, asegurando que el apoyo deje de ser un programa sujeto a discrecionalidad y se consolide como un derecho social pleno, orientado a reducir la pobreza, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado que históricamente han sostenido a la sociedad mexicana.

“Esta reforma constitucional es coherente con nuestra convicción histórica de que el Estado debe estar al servicio de quienes han sido excluidas, invisibilizadas y relegadas por décadas de abandono. Reconocer la pensión para mujeres de 60 a 64 años como un derecho constitucional es avanzar hacia un país más justo, donde el bienestar no dependa del mercado ni de la suerte, sino de la ley y de la dignidad humana”, concluyó.