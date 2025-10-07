Asesinato de excandidata petista, hecho que lacera a la sociedad: PT

octubre 7, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El Partido del Trabajo (PT) condenó enérgicamente y exigió justicia por el asesinato de Jessica Luna Aguilera, quien fuera candidata a la alcaldía de Yanga por este instituto político.

La exabanderada petista fue asesinado la mallas del lunes 6 de octubre en Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, en la zona central montañosa del estado de Veracruz, cuando Luna Aguilera se dirigía a la escuela primaria de su hija. Sujetos armados interceptaron su camioneta cerca del campo deportivo de la Sección 23 y le dispararon en múltiples ocasiones.

El coordinador estatal del partido, Vicente Aguilar Aguilar, manifestó su indignación por el crimen de Luna, señalando que este tipo de hechos «laceran a la sociedad» y afectan profundamente al PT.

«Fue una compañera candidata del partido que luchó por nuestras siglas, y el día de ayer fue asesinada», lamentó Aguilar Aguilar tras ser informado por el dirigente municipal del suceso.

El líder petista exigió a las autoridades de seguridad pública para que intensifiquen sus tareas, particularmente a través del uso de la inteligencia militar, con el fin de prevenir este tipo de «agravios».

Aguilar Aguilar recalcó el impacto social y personal del crimen: «este asesinato de una madre, de una hija, de una hermana, repercute en nuestro partido y en la sociedad, una mujer que la conocimos trabajando, luchando, haciendo gestión».

Hizo un llamado directo a la autoridad: «la exigencia es a seguridad pública, que se pongan las pilas y que se pongan a trabajar».

Advirtió que, de no lograrse la coordinación adecuada entre los tres niveles de gobierno y las corporaciones (policía, Ejército y Marina), estos incidentes continuarán ocurriendo.

Finalmente, el coordinador del PT extendió su reclamo a la Fiscalía General del Estado, pidiendo que «se ponga a trabajar» para esclarecer el asesinato de la excandidata.