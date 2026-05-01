LA CFE INVITA A LAS NIÑAS Y NIÑOS A CONVERTIRSE EN INSPECTORES DE ENERGÍA EN EL HOGAR

En el marco del Día de las Niñas y los Niños, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les invita a cumplir una importante misión: convertirse en Inspectoras e Inspectores de la Energía en casa. Esto significa observar, detectar y mejorar el uso de la electricidad para ahorrar recursos y apoyar la economía familiar.

¿Sabías que…?

La energía eléctrica viaja grandes distancias desde las centrales que la generan hasta tu hogar. Gracias a ella puedes encender luces, usar dispositivos electrónicos para hacer tareas e incluso jugar videojuegos. Por eso, usarla de manera responsable es muy importante.

¿Cómo puedes lograr esta importante misión?

¡Es muy sencillo! Sigue estos consejos y conviértete en un verdadero Inspector o Inspectora de la Energía.

Si el sol está brillando, el foco está descansando

Aprovecha la luz del sol antes de encender focos. Y si detectas espacios o cuartos vacíos con luces encendidas, apágalas.

Caza a los “vampiros eléctricos”

Identifica aparatos, dispositivos o cargadores que no se estén usando y desconéctalos siempre con la ayuda de un adulto, porque, aunque estén apagados y no lo parezca, siguen consumiendo la energía de tu hogar.

Antes de viajar, desconectar es ahorrar

Si sales de vacaciones por periodos prolongados, recuerda a tu familia desconectar los aparatos o dispositivos que no sea necesario mantener conectados.

Que no se escape la frescura

Evita abrir la puerta del refrigerador innecesariamente y espera a que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlos. Esto evita que el motor trabaje de más y mantiene la temperatura ideal.

En espacios con aire acondicionado, cierra bien puertas y ventanas para evitar que se escape el aire enfriado.

Ponte las pilas

Conecta tus juguetes o dispositivos electrónicos solo el tiempo necesario. Al terminar de cargarse, desconéctalos para ahorrar energía y alargar la vida útil de las baterías.

Inspector limpio y ahorrador

Revisa que se usen cargas completas en la lavadora y que se use solo el detergente necesario. Siempre que sea posible, aprovecha el sol para secar la ropa.

La CFE, a través del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), fomenta la formación de nuevas generaciones comprometidas con el ahorro y el uso eficiente de la energía, mediante campañas informativas y con presentaciones de su Teatro Robótico, donde electrodomésticos cobran vida para enseñar que el ahorro de energía comienza en casa.

¿Por qué es importante tu misión?

Ahorrar energía ayuda a cuidar los recursos naturales del planeta y también a cuidar la economía familiar.

Y recuerda: si en casa estoy, inspector de energía soy. ¡Apago, cuido y ahorro hoy!

¡Feliz día de las Niñas y los Niños!