GOBIERNO DE POZA RICA Y DIF MUNICIPAL CELEBRAN A LA NIÑEZ CON GRAN FESTEJO “CIUDAD ESPERANZA: ¡HOY JUEGO, MAÑANA SOY!”

abril 30, 2026

Poza Rica, Veracruz, 30 de abril.— Con una jornada llena de emoción, alegría y cientos de sonrisas, el Gobierno de Poza Rica, en coordinación con el DIF Municipal, celebró a lo grande el Día de la Niñez con el evento “Ciudad Esperanza: ¡Hoy juego, mañana soy!”, realizado en la Plaza Cívica como el gran cierre de una serie de actividades que llevaron felicidad a distintos sectores de la ciudad.

Desde temprana hora, niñas y niños acompañados de sus familias se dieron cita en un espacio que se transformó en un universo de imaginación, donde pudieron convertirse en doctores, bomberos, astronautas y muchos otros personajes, explorando sus sueños a través del juego. Cada actividad fue pensada para inspirar, divertir y fortalecer la confianza de las nuevas generaciones.

La celebración, organizada de manera conjunta por el Gobierno Municipal y el DIF Poza Rica, destacó por su ambiente festivo, con espectáculos infantiles, dinámicas interactivas, juegos y la entrega de premios, generando momentos inolvidables para las familias asistentes.

Este magno evento fue encabezado por la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez, acompañada de la Presidenta Honorífica del DIF Municipal, la Sra. Concepción Rodríguez, así como de Andrés Francisco Aguilar Ceballos, secretario de la Sección Número 30, quienes, junto a las y los regidores del Ayuntamiento, sumaron esfuerzos para hacer posible esta celebración dedicada a la niñez pozarricense.

En su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que cada sonrisa de las niñas y niños es reflejo del compromiso de su administración por construir un mejor presente y un futuro lleno de oportunidades. Subrayó que este festejo no solo representa un momento de alegría, sino también una muestra del trabajo coordinado entre instituciones para fortalecer el bienestar de las familias.

Cabe destacar que esta celebración forma parte de una estrategia integral que previamente recorrió al menos 15 colonias del municipio, acercando actividades recreativas y espacios de convivencia a miles de niñas y niños, consolidando un gobierno cercano y sensible.

Con acciones como esta, el Gobierno de Poza Rica y el DIF Municipal reafirman su compromiso con la niñez, impulsando entornos seguros, incluyentes y llenos de esperanza, donde cada juego de hoy se convierta en el sueño cumplido del mañana.