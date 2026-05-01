Gobiernos de México y Veracruz inician reconstrucción integral en la Huasteca

abril 30, 2026

Huayacocotla, Ver., jueves 30 de abril de 2026.– Con la intervención de 286 kilómetros de caminos, la construcción de 18 puentes y acciones en vivienda y atención social, los gobiernos de México y Veracruz presentaron el programa integral de reconstrucción en beneficio de más de 181 mil habitantes afectados por las lluvias extraordinarias de octubre de 2025.

En el marco del Día de la Niñez, autoridades de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) informaron avances y próximas acciones para restablecer la conectividad y fortalecer las condiciones de bienestar.

El director general de la SICT en Veracruz, Luis Manuel Pimentel Miranda, detalló que se intervendrán 18 puentes y 16 caminos, con una cobertura de 286 kilómetros, de los cuales 169 serán reconstruidos con carpeta asfáltica, concreto hidráulico y sellos, en beneficio de 80 comunidades.

En representación de la gobernadora Rocío Nahle García, el titular de la SIOP, Leonardo Cornejo Serrano, informó que, en el ámbito estatal, se ejecutan obras en tramos estratégicos como Álamo–Tantoyuca–Tempoal, San Sebastián–Chicontepec, Huayacocotla–Zontecomatlán, Zontecomatlán–Ilamatlán y San Mateo hacia el límite con Hidalgo, orientadas a mejorar la movilidad regional y el acceso a servicios.

Por su parte, la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, informó que los apoyos a vivienda con daños parciales, medios y totales ya fueron entregados, y actualmente se desarrollan asambleas comunitarias para definir procesos de relocalización para evitar que habiten en zonas de riesgo.

Subrayó que las intervenciones derivan de un diagnóstico conjunto entre los gobiernos federal y estatal, para ofrecer soluciones seguras y de largo plazo, “estas obras están consideras para su próximo desarrollo”.

Finalmente, reiteró el mensaje de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, “las comunidades afectadas no están solas y la atención continuará hasta su recuperación”.