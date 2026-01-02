PT descarta ampliación presupuestal al OPLE por elección extraordinaria

enero 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Ramón Díaz Ávila afirmó que el Partido del Trabajo (PT) dialogará con las dirigencias de otros partidos políticos para definir si se conforma una alianza rumbo a la elección extraordinaria en Tamiahua.

El comisionado político del PT comentó que aún no han sostenido un acercamiento con Jorge Antonio Lara Cruz, excandidato del partido que obtuvo el segundo lugar en la elección anulada, por lo que no se ha definido si repetirá como abanderado en el nuevo proceso electoral.

No obstante, Díaz Ávila no descartó la posibilidad de ir en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena, con quienes ya han competido de manera conjunta en procesos electorales anteriores.

“Necesitamos platicar con nuestro aspirante, el excandidato, con el equipo del Partido del Trabajo en Tamiahua y también revisar con los otros partidos para definir cómo vamos a participar”, señaló.

El legislador indicó que con la elección extraordinaria en Tamiahua se elimina la posibilidad de evitar la repetición de la elección para la diputación local del distrito de Tuxpan, y descartó que los partidos políticos tengan injerencia en las decisiones de los tribunales electorales para forzar la anulación de comicios municipales con el fin de impedir procesos distritales.

Asimismo, el petista consideró que la nueva elección no obligará al Congreso de Veracruz a otorgar una ampliación presupuestal al Organismo Público Local Electoral (OPLE), al tratarse de una jornada que requiere una organización mínima.

De acuerdo a la convocatoria que emitió el Congreso de Veracruz se determinó que el proceso local extraordinario iniciará el 9 de enero de 2026, con la declaratoria formal del Consejo General del OPLE al instalarse en sesión.

La jornada electoral extraordinaria se llevará a cabo el domingo 29 de marzo de 2026, y el miércoles 1 de junio el Consejo Municipal de Tamiahua realizará el cómputo de la votación y la declaratoria de validez, misma que podrá ser impugnada ante instancias jurisdiccionales locales y federales.

Del 10 de enero al 25 de marzo, el OPLE deberá desarrollar las distintas etapas del proceso electoral, que incluyen la designación de consejeros electorales para integrar el Consejo Municipal de Tamiahua, así como el establecimiento de los periodos de registro de candidaturas, precampaña y campaña.

Hasta el 1 de junio, el padrón electoral de Tamiahua registraba 16 mil 800 electores, por lo que la autoridad electoral deberá instalar al menos 37 casillas para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía.