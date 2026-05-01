Lanza Running Life la octava Carrera Playera Chachalacas

abril 30, 2026

Fer Hernández/Xalapa. Running Life lanzó la convocatoria para la octava edición de la Carrera Playera Chachalacas. Será el domingo 19 de julio de 2026. Este evento marca el regreso triunfal tras un año de pausa estratégica para implementar mejoras en la ruta.

La competencia se desarrollará en Playa Chachalacas y las dunas de El Sabanal, en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. Atletas nacionales e internacionales se darán cita para enfrentar este reto único por la belleza de su paisaje.

Los corredores podrán participar en distancias de 5, 10 y 15 kilómetros en ramas varonil y femenil. Se contemplan categorías Libre, Máster y Veteranos para que todos los niveles de atletas vivan esta experiencia renovada.

Las inscripciones ya están abiertas en el sitio oficial de Gran Retto y en diversos centros autorizados. El costo de lanzamiento es de 700 pesos hasta el 15 de junio, asegurando la talla de la playera.

Los puntos de inscripción física incluyen Subaru Veracruz, Perro que Ladra y Chachalacas Adventure. Se recomienda a los equipos inscribirse juntos para obtener descuentos especiales y competir por trofeos grupales.

El kit del competidor incluye playera dry fit, medalla de aleación metálica, número oficial y chip de cronometraje. La entrega de paquetes será el sábado 18 de julio de 13:00 a 19:00 horas en el Hotel Artisan.

Por seguridad, se establecieron tiempos límite de 60 minutos para los cinco kilómetros y hasta 150 minutos para la distancia de 15 kilómetros. Se exige el uso de contenedores de líquidos propios para proteger el ecosistema de las dunas y la playa.

La ruta larga presenta una dificultad técnica alta con un 80 por ciento de terreno sobre dunas móviles.

La organización garantiza seguridad con apoyo de Protección Civil y servicios médicos municipales de Veracruz.

Para informes adicionales, Running Life pone a disposición el teléfono (228) 826 5504 y sus diversas redes sociales. No pierdas la oportunidad de ser parte del renacimiento de la carrera más desafiante de Veracruz.