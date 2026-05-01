Tradición viva de Veracruz se comparte en el Tianguis Turístico

abril 30, 2026

Acapulco, Gro., jueves 30 de abril de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER), concluyó su participación en el Tianguis Turístico, realizado en el Expo Mundo Imperial de Acapulco, con una muestra amplia de sus expresiones culturales y tradiciones.

A lo largo de las actividades, la delegación mantuvo presencia constante con una oferta que integró música, danza, gastronomía y medicina tradicional, lo que atrajo la atención de visitantes y profesionales del sector turístico.

Como parte del cierre, el escenario principal y el área gastronómica reunieron a los danzantes de Guaguas, el grupo Zenzontle, el Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana y los bailarines de salsa Fuego en la Pista. Sus presentaciones incluyeron son jarocho, salsa y danzas tradicionales, además de sesiones abiertas donde el público participó en clases de baile.

El espacio dedicado a la medicina tradicional registró alta afluencia durante toda la jornada; sanadora Mari Martínez Mixtega, de Catemaco, tuvo una concurrida afluencia para realizar limpias, corroborando así que la sabiduría y las técnicas ancestrales están presentes y son compartidas más allá de los límites de la entidad veracruzana.

En el área gastronómica, se ofrecieron platillos representativos de distintas regiones del estado. Clara Carrera Pérez, Doña Clarita, estuvo a cargo de la degustación gastronómica de la región Capital con sus deliciosos buñuelos, conquistando a turistas locales y extranjeros con su sazón inigualable.

Más tarde, Luis González y Jackie Núñez, representantes de la región Totonacapan, compartieron pulacles, espolvoreadas de pipián y bocoles; mientras que Miriam, de la región Altas Montañas, ofreció tradicionales tamales de frijol.

La SECVER reitera su compromiso para difundir la historia y tradición de los pueblos originarios y el orgullo de la identidad veracruzana. Sigue la cuenta de la @SECVERoficial para descubrir todas las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.