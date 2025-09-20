Sheinbaum anuncia inversión de 45 mdp en programas sociales en Chiapas

septiembre 20, 2025

Redacción. Durante el evento “La Transformación Avanza”, la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció en Chiapas una inversión de 45 mil 939 millones de pesos destinada directamente a los hogares de la entidad.

Acompañada del gobernador Eduardo Ramírez, la mandataria señaló que más de 1.9 millones de chiapanecos son beneficiarios de programas sociales, por lo que cada familia recibe uno o más apoyos.

Más de 40 mil personas corearon por la transformación en Chiapas.



Si México es fuerte, es por su pueblo y por su historia. El mundo sabe que, en este país, el pueblo manda; nadie más. pic.twitter.com/CI4tb8D298— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 20, 2025

Sheinbaum recalcó que estos beneficios forman parte de los derechos sociales ya establecidos en la Constitución.

Destacó que 430 mil 749 adultos mayores cuentan con pensión, 80 mil 744 personas con discapacidad reciben apoyo, más de 100 mil estudiantes de preparatoria tienen beca, además de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida y la Pensión Mujeres Bienestar ya llega a más de 100 mil chiapanecas de entre 60 y 64 años.