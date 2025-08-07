Eduardo Ramírez desmiente presencia de “La Barredora” en Chiapas

agosto 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, rechazó que el grupo delictivo “La Barredora” opere en la entidad, como lo señaló recientemente el exgobernador interino Willy Ochoa Gallegos.

Tras salir de una reunión del IMSS-Bienestar con la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves, Ramírez Aguilar fue cuestionado por la prensa sobre las acusaciones , desmintiendo al ex mandatario estatal.

“No hemos visto ninguna ‘barredora’, lo que ya barrimos es toda la delincuencia en Chiapas”. Indicó.

El mandatario estatal también afirmó no tener conocimiento de que su antecesor, Rutilio Escandón, esté implicado en algún hecho delictivo.

El pasado 23 de julio, Ochoa Gallegos acusó que “La Barredora”, presuntamente liderada por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, operó entre 2019 y 2021 en municipios del norte y oriente de Chiapas “con total impunidad” y que el gobierno de Escandón “siempre lo supo”.

A inicios de julio, el general de la 30 Zona Militar en Tabasco, Miguel Ángel López, informó que Bermúdez Requena tiene una orden de aprehensión vigente desde el 14 de febrero por presunta delincuencia organizada y narcotráfico. El exfuncionario, quien formó parte del gabinete de Adán Augusto López Hernández, habría salido del país y se encontraría en Brasilia, por lo que se solicitó la colaboración de Interpol para su captura internacional.

La semana pasada, la presidenta Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, además de carpetas de investigación a nivel estatal y federal por los mismos delitos. Adelantó que el Gabinete de Seguridad dará más detalles sobre el caso.