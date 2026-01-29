Aprueba Cabildo Programa de obra con recursos propios; inversión de primer paquete asciende a 44 millones

enero 28, 2026

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- En Sesión Ordinaria de Cabildo encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, se aprobó el Programa General de Inversión (PGI) de Obras y Acciones con recursos provenientes del Fondo Recursos Fiscales 2026, que considera más de 40 obras y un monto superior a los 44 millones de pesos.

La Presidenta Municipal explicó que se trata de un primer paquete de obra que permitirá cumplir con las demandas ciudadanas que se enfocan en la realización de trabajos de pavimentación en diversas calles.

Este paquete, que incluye acciones de pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de losas de concreto y bacheo en distintas zonas, dijo, cumple con los requisitos técnicos y de ley para realizar las inversiones.

La aprobación que se lleva a cabo antes de que concluya el primer mes de gestión, agregó, permitirá cumplir en tiempo y forma con los trámites administrativos y trabajos físicos.

La Alcaldesa agregó que el programa de obra del Ayuntamiento se ampliará una vez que se reciban las aportaciones federales.

El Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas, afirmó que con esto se atenderán peticiones que tienen hasta 20 años de gestión, además de que representa la posibilidad de concluir circuitos viales en favor de la movilidad.

El Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, reconoció el esfuerzo realizado por el Cabildo y la Dirección de Obras Públicas para autorizar este paquete que se financiará con los ingresos propios del Ayuntamiento en los primeros cien días de gestión.

La Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo, destacó que con estas acciones se responde al compromiso que tiene con las y los xalapeños un Cabildo que trabaja por el bien común.

La Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal, reconoció la pronta respuesta institucional a las peticiones ciudadanas, lo que permitirá elevar la calidad de vida y mejorar el acceso a servicios públicos.

En la Sesión, también se autorizó que la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, y el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, en representación del Ayuntamiento, suscriban Contrato de Donación con la Fundación Antonio Chedraui Caram, con el objetivo de recibir a título gratuito concreto premezclado para el mejoramiento de la infraestructura de la obra pública del municipio.

Además, se avaló suscribir Contrato de Donación de combustible con el Gobierno del Estado de Veracruz.

Al respecto, la Alcaldesa dio a conocer que la Gobernadora, Ing. Rocío Nahle, con el apoyo de Pemex, implementará un programa de donación de combustible en diversos municipios como Xalapa, con el fin de reducir gastos y mejorar la operatividad del parque vehicular del Ayuntamiento.

Aunado a ello, se aprobó firmar Convenios de Colaboración con Abarrotes Fasti y X24, con el fin de establecer mecanismos de colaboración para el cobro de las contribuciones municipales.

En la Sesión, se acordó realizar Convenio General de Colaboración con la Universidad Veracruzana (UV), para impulsar acciones de interés mutuo en materia de gestión municipal, desarrollo municipal, medio ambiente y desarrollo sustentable; vialidad, desarrollo comunitario, participación ciudadana, transferencias tecnológicas, difusión cultural, educativa, y divulgación artística y de salud.

La Presidenta Municipal explicó que gracias a ello, se contará con la colaboración de la UV para la organización de los foros de consulta del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y la elaboración de este documento rector de la Administración, además de que se pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para que la sociedad participe con sus propuestas en la construcción del PMD.

De igual forma, se aprobó la integración e instalación en fecha posterior del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Xalapa y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Xalapa (Sipinna).

Por otra parte, los miembros del Cabildo avalaron el Programa Anual de Arrendamiento de Bienes Inmuebles para el ejercicio fiscal 2026.

Finalmente, se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de enero del presente año.