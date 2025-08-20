!Aguas con las lluvias!, incrementarán a partir de este jueves por la Onda Tropical 24

!Aguas con las lluvias!, incrementarán a partir de este jueves por la Onda Tropical 24

agosto 20, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa,Ver.- A partir de este jueves se prevé un incremento en el potencial de lluvias desde el centro al sur de la entidad, derivado de la Onda Tropical Número 24, informó la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

La funcionaria federal dijo que la mañana de este miércoles se encontraba localizada entre los estados de Chiapas y Tabasco,. Incrementando el potencial de lluvias que persistirá hasta inicios de la próxima semana.

“Estas lluvias serán de mayor importancia en el centro al sur de la entidad veracruzana con algunos valores de fuertes a intensos, no se descartarían lluvias puntuales entre los 75 y hasta los 100 milímetros”.

Jessica Luna dijo que en el tema de los niveles de los ríos, estos se encuentran relativamente estables, aunque es importante estar pendientes por las lluvias que pudieran presentarse en las cuencas del centro al sur del Estado.

“Desde las cuencas del Actopan al Tonalá donde se prevén los mayores acumulados a partir de la tarde del jueves”, dijo finalmente.