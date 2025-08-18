Autoridades detectan venta de animales exóticos en tianguis de Xalapa

agosto 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Autoridades locales detectaron la venta de animales exóticos en el tianguis de la calle Toluca, en la colonia Progreso Macuiltépetl de la ciudad de Xalapa.

El personal del Departamento de Salud Animal realizó un recorrido de inspección en el mercado rodante mencionado donde se localizó la comercialización ilegal de los ejemplares.

De acuerdo con el jefe de Salud Animal, José Luis Ronzón Ronzón, se hallaron loros, además de diversas especies como patos, gallinas y peces.

Los operativos forman parte de las acciones de vigilancia sanitaria en mercados y tianguis de la capital veracruzana, con el objetivo de prevenir la comercialización irregular de fauna.

“Fueron patos, gallinas, peces, loros e invitamos a las autoridades de la Federación para que hagan sus recorridos”, expresó.

Los animales exóticos en puntos de venta no autorizados representan un riesgo tanto para la salud pública como para la conservación de la fauna.

Por tal motivo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar estas prácticas en la sociedad.