Xalapa suma más de 15 sanciones por maltrato animal en menos de un mes

diciembre 26, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. En menos de un mes, la Brigada de Vigilancia Animal ha aplicado más de 15 multas en el municipio de Xalapa por casos de maltrato y abandono de animales, informó el alcalde Alberto Islas Reyes.

Fue el pasado 8 de diciembre, cuando entró en vigor esta reglamentación, y esta brigada comenzó a imponer sanciones económicas a quienes incurren en estas prácticas, las cuales pueden alcanzar hasta los 101 mil pesos en los casos más graves.

El edil explicó que una de las faltas más recurrentes es el abandono de mascotas, muchas de ellas adquiridas sin responsabilidad. “Se compran los animalitos como mascotas y a los meses los abandonan o los agreden; es ahí donde estamos aplicando las multas”, señaló.

Ante esta situación, reiteró el llamado a la población para evitar regalar mascotas durante estas fechas decembrinas, con el fin de prevenir el abandono o el descuido. “Si quieren hacer un obsequio a la niñez, que sea cualquier otra cosa, no un animalito”, expresó.

Detalló que las sanciones son aplicadas por inspectores de la Brigada de Vigilancia Animal, mientras que la Dirección de Ingresos es la encargada de realizar el cobro a través de ejecución fiscal. Las multas van desde los mil 331 pesos y pueden llegar hasta los 101 mil 826 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.